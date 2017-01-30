Крымские экстремалы добрались до Тадж-Махала

Экспедиция «Судак – Гималаи» добралась до столицы Индии Дели: участники посетили легендарный Тадж-Махал и сегодня прибудут в высокогорный город Гульмарг.
Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», шестеро экстремалов из Судака, решившие подняться на гору Афарват в Гималаях (высота – 4500 м) и установить на ней флаг своего города, сегодня должны выйти на точку начала восхождения.
Спуститься с горы планируется на Судакском банане. Оригинальная конструкция состоит он из пяти частей и в обычных условиях собирается и надувается за 1,5-2 часа. Но в условиях экспедиции процесс сборки «банана» усложнится, говорят участники проекта. Планируется, что его будут готовить к спуску около 5 часов.
Вернутся в Судак экстремалы планируют уже к выходным.
Судак, Галия Шакирова
Судак. Другие новости 30.01.17
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