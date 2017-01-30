NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 30.01.17

Крымские экстремалы добрались до Тадж-Махала

Крымские экстремалы добрались до Тадж-Махала

Экспедиция «Судак – Гималаи» добралась до столицы Индии Дели: участники посетили легендарный Тадж-Махал и сегодня прибудут в высокогорный город Гульмарг.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», шестеро экстремалов из Судака, решившие подняться на гору Афарват в Гималаях (высота – 4500 м) и установить на ней флаг своего города, сегодня должны выйти на точку начала восхождения.

Спуститься с горы планируется на Судакском банане. Оригинальная конструкция состоит он из пяти частей и в обычных условиях собирается и надувается за 1,5-2 часа. Но в условиях экспедиции процесс сборки «банана» усложнится, говорят участники проекта. Планируется, что его будут готовить к спуску около 5 часов.

Вернутся в Судак экстремалы планируют уже к выходным.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 30.01.17

В Севастополе поставили рекорд сохранности нового дорожного покрытия – неделя. / «Рейтинг страхов» россиян неизменен: цены и «лишь бы не было войны». / В «Матильде» экстремизма не нашли.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter