Крымские экстремалы добрались до Тадж-Махала

Публикации за 30.01.17

Экспедиция «Судак – Гималаи» добралась до столицы Индии Дели: участники посетили легендарный Тадж-Махал и сегодня прибудут в высокогорный город Гульмарг.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», шестеро экстремалов из Судака, решившие подняться на гору Афарват в Гималаях (высота – 4500 м) и установить на ней флаг своего города, сегодня должны выйти на точку начала восхождения.

Спуститься с горы планируется на Судакском банане. Оригинальная конструкция состоит он из пяти частей и в обычных условиях собирается и надувается за 1,5-2 часа. Но в условиях экспедиции процесс сборки «банана» усложнится, говорят участники проекта. Планируется, что его будут готовить к спуску около 5 часов.

Вернутся в Судак экстремалы планируют уже к выходным.

Судак, Галия Шакирова

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