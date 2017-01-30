В Севастополе задержали серийных воров, «бомбивших» дачные поселки

В Севастополе задержали серийных дачных воров.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее судимые местные жители 32 и 30 лет взломали более 10 дачных домов: проникали через окна, забирали деньги, золотые изделия и другие ценные вещи. Орудовали мужчины на Фиоленте, а также в дачных массивах в Гагаринском, Балаклавском и Нахимовском районах.
Часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцам.
Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе МВД Севастополя.
Севастополь, Анастасия Зук
Севастополь. Другие новости 30.01.17
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