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Крым

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Публикации за 30.01.17

В Севастополе задержали серийных воров, «бомбивших» дачные поселки

В Севастополе задержали серийных воров, «бомбивших» дачные поселки

В Севастополе задержали серийных дачных воров.

Как передает корреспондент РИА , ранее судимые местные жители 32 и 30 лет взломали более 10 дачных домов: проникали через окна, забирали деньги, золотые изделия и другие ценные вещи. Орудовали мужчины на Фиоленте, а также в дачных массивах в Гагаринском, Балаклавском и Нахимовском районах.

Часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцам.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе МВД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 30.01.17

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