В Керчи решили организовать муниципальную гостинцу / Но для этого придется выселить несколько семей

Публикации за 30.01.17

В Керчи собираются открыть гостиницу для строителей Керченского моста, рабочих дорожных служб и других организаций, ведущих строительство различных объектов на территории города. Правда, куда денут людей, сейчас обитающих в здании, чиновники предпочитают не распространяться.

Как рассказал агентству «Новый День» заместитель главы администрации города Роман Кириченко, «гостиница будет для всех». Но предпочтение будут отдавать «мостовикам», «дорожникам» и других рабочим, приезжающим с материка. «На сегодняшний день все общежития городских училищ переполнены этими категориями, и потребность в новой гостинице действительно существует», – отметил чиновник.

По его словам, городские власти собираются конкурировать с частным бизнесом за счёт более низких тарифов. «Мы пока не просчитывали ценовую политику, но цены будут значительно ниже», – заверил Кириченко.

Под средство размещения чиновники хотят переоборудовать общежитие судоремонтного завода «Залив». В настоящий момент там проживает несколько семей. По словам Кириченко, все эти люди будут переселены: «У города есть маневренный фонд. Несколько адресов. Я не буду их называть. Могу сказать, что условия будут не хуже». Касается ли это всех обитателей общежития или только тех, кто сможет доказать законность присутствия на реконструируемой жилплощади, чиновник не уточнил.

Точная дата открытия гостиницы пока неизвестна.

Керчь, Галия Шакирова

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