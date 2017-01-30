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Крым

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Публикации за 30.01.17

На Симферопольском водохранилище под лед провалилась машина / В автомобиле находилось пять человек

На Симферопольском водохранилище под лед провалилась машина В автомобиле находилось пять человек

На Симферопольском водохранилище произошло ЧП – под лед ушла машина, в которой находилось пять человек.

Как передает корреспондент РИА , уехать далеко «экстремалам»» не удалось – транспорт провалился в воду всего в 1,5 – 2 метрах от берега. Однако спасателям пришлось использовать лебедку, чтобы извлечь автомобиль из водоема.

Никто из находящихся в авто не пострадал – все смогли добраться до береги самостоятельно. От медицинской помощи они отказались.

Крымчане, обсуждая произошедшее в соцсетях, называют такие случаи недальновидным баловством, заставляющим экстренные службы тратить свое время и ресурсы.

Напомним, Симферопольское водохранилище является одним из крупнейших в Крыму, снабжает водой столицу Крыма и ряд других населенных пунктов. Замерзает довольно редко. В последний раз это происходило в 2015 году: тогда погодные условия с температурой воздуха до – 23 градусов были названы синоптиками «аномальными».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.01.17

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