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Публикации за 30.01.17

В Симферополе объявился «конкурсный киллер»: отменено сразу 6 аукционов / А бюджетные учреждения остались без продуктов

В Симферополе объявился «конкурсный киллер»: отменено сразу 6 аукционов А бюджетные учреждения остались без продуктов

Поставка продуктов бюджетным учреждениям Симферопольского района задержана на месяц: один внимательный поставщик сумел отменить шесть аукционов на общую сумму более 130 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА , администрация Симферопольского района объявила о закупках продуктов питания: предполагается приобрести молочных продуктов на 40 млн руб, мяса на 30, овощей и фруктов – на 35 млн руб.

Однако Антимонопольная служба (ФАС) отменила шесть аукционов по жалобам одного предпринимателя, который сумел доказать, что условия аукционов нарушают его права и законные интересы как участника торгов.

Например, в техзадании на поставку молочных продуктов и куриных яиц указывалось: «запас срока годности товара на момент поставки, % от срока, установленного производителем: не менее 80», а срок должен быть обоснован и определен конкретным периодом (например, в годах, месяцах, днях).

Поставщик не хочет делиться информацией о том, откуда он привезет все заказанные продукты, поэтому он обжаловал и требование заказчика, установившего обязанность поставщика предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договоры с победителем конкурса. Требование признано незаконным.

ФАС выдала предписание администрации Симферопольского района переделать документацию об аукционе, приведя ее в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, и назначить новую дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах. На это уйдет еще не меньше месяца. Возможно, заявителю нужно было именно потянуть время.

Симферополь, Ольга Картошина

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