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Крым

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Публикации за 30.01.17

На Южный берег Крыма надвигаются сильные морозы

На Южный берег Крыма надвигаются сильные морозы

Жителей ЮБК предупредили о резком понижении температуры.

Как передает корреспондент РИА , ночью и утром 31 января из-за гололедицы и понижения температуры до 8-10 градусов мороза на Южном берегу Крыма объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС полуострова.

Отметим, в Ялте абсолютный минимум температуры воздуха был зафиксирован в феврале 1985 года: когда столбик термометра опустился до 12,3 градусов мороза.

Как сообщал , северный циклон принес на полуостров мороз и обильные осадки. На выходных из-за сильного снегопада было парализовано движение на дорогах Южного берега Крыма – от Симеиза до Алушты.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 30.01.17

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