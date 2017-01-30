В Севастополе растут долги по зарплате

Публикации за 30.01.17

Работникам оборонного комплекса задолжали почти 48 миллионов рублей.

Как сообщает корреспондент агентства «Новый День», на многих предприятиях города неплатежи начались ещё 3-4 месяца назад.

По словам директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислава Борисенко, наиболее остро эта проблема стоит на предприятиях оборонного комплекса – они должны своим рабочим почти 35 миллионов рублей. Причем еще к началу 2017-го года эта сумма была 27 миллионов рублей.

Самым крупным должником стал ФГУП «771 ремонтный завод средств связи ЧФ Минобороны РФ» с общим долгом по зарплате 21,2 млн рублей. За ним следует Севастопольский авиационный завод – 8,7 млн рублей задолженности и НТЦ «Импульс 2» – 5,26 млн рублей.

Сотрудники ГУП «Городской автозаправочный комплекс» и ГУП «Садовод» также сидят без зарплаты – 2,8 миллионов рублей и 0,72 миллиона рублей долга соответственно.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил руководителям департаментов, курирующих работу госпредприятий, оперативно решить вопрос задолженности по зарплате. В случае неисполнения глава города пообещал отправить чиновников на работу в автозаправочный комплекс.

Керчь, Галия Шакирова

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