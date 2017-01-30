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Крым

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Публикации за 30.01.17

В Киеве предложили оставить Севастополь России / Госдума РФ: Торг не уместен

В Киеве предложили оставить Севастополь России Госдума РФ: Торг не уместен

Киеву надо оставить России Севастополь как базу Черноморского флота. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский. По мнению генерала, временный отказ от Севастополя – «на какой-то переходный период» – позволит в дальнейшем вернуть Крым.

Как передает корреспондент РИА , высказывания Думанского часто идут в разрез с официальными политическими трендами на Украине: в частности, он назвал операцию в Донбассе нужной лишь для списания всех грянувших бед и весьма пессимистично высказался о перспективе сотрудничества Украины и НАТО: «Не будет Украина в этом альянсе».

Подобные заявления вызывают недовольство украинских патриотов. Вот и на этот раз Думанский подвергся жесткой критике. Так, депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук назвал его «честнейший и благороднейший генерал (…) из числа предателей в Генштабе Украины».

Не поддержали идею Думанского и в России: никакого торга между Россией и Украиной относительно Крыма и Севастополя нет и быть не может, заявили в Госдуме РФ. Между тем, Думанский высказался и о состоянии украинской армии, где не наблюдается новой техники, о которой «заявлялось с высоких трибун».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.01.17

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