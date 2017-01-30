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Крым

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Публикации за 30.01.17

В Киеве радикалы с балалайками пикетировали филиалы российских банков (ФОТО)

В Киеве радикалы с балалайками пикетировали филиалы российских банков (ФОТО)

В Киеве представители одной из украинских радикальных партий устроили пикеты у центральных офисов российских банков.

Как передает корреспондент РИА , некоторые участники акции нарядились в ватники, вооружившись автоматами и балалайками. Участники акции обклеивали листовками здания Сбербанка, Альфа-банка, БМ-банка, ВТБ-банка и Проминвест-банка. Таким образом, активисты призывали украинских вкладчиков забрать деньги из российских банков и тем самым вынудить их прекратить работу на территории «незалежной». Радикалы грозятся, что акция станет бессрочной и пройдет по всей стране.

Новый День: В Киеве радикалы с балалайками пикетировали филиалы российских банков (ФОТО)

Также инициаторы протеста потребовали от президента Украины Петра Порошенко арестовать главу Нацбанка Валерию Гонтареву, которая, по их мнению, оказывает содействие российским банковским учреждениям. Организаторы утверждают, что именно благодаря Гонтаревой доля российских банков на финансовом рынке Украины выросла с 12% до 40 %.

По сообщениям СМИ, в акции приняли участие более 500 человек.

Новый День: В Киеве радикалы с балалайками пикетировали филиалы российских банков (ФОТО)

Киев, Анастасия Зук

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