В Киеве радикалы с балалайками пикетировали филиалы российских банков (ФОТО)

Публикации за 30.01.17

В Киеве представители одной из украинских радикальных партий устроили пикеты у центральных офисов российских банков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые участники акции нарядились в ватники, вооружившись автоматами и балалайками. Участники акции обклеивали листовками здания Сбербанка, Альфа-банка, БМ-банка, ВТБ-банка и Проминвест-банка. Таким образом, активисты призывали украинских вкладчиков забрать деньги из российских банков и тем самым вынудить их прекратить работу на территории «незалежной». Радикалы грозятся, что акция станет бессрочной и пройдет по всей стране.

Также инициаторы протеста потребовали от президента Украины Петра Порошенко арестовать главу Нацбанка Валерию Гонтареву, которая, по их мнению, оказывает содействие российским банковским учреждениям. Организаторы утверждают, что именно благодаря Гонтаревой доля российских банков на финансовом рынке Украины выросла с 12% до 40 %.

По сообщениям СМИ, в акции приняли участие более 500 человек.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 30.01.17

В Киеве предложили оставить Севастополь России. Госдума РФ: Торг не уместен. / В Севастополе растут долги по зарплате. / На Южный берег Крыма надвигаются сильные морозы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»