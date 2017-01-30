ГУП «Вода Крыма» пыталось уклониться от погашения многомиллионной задолженности / Не вышло

Публикации за 30.01.17

ГУП «Вода Крыма» отказывается платить по старым счетам и даже обвинила кредитора в том, что тот незаконно требует погашения задолженности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году ПАО «ДТЭК Крымэнерго» было национализировано и преобразовано в ГУП РК «Крымэнерго». Для большинства потребителей электроэнергии от этого ничего не изменилось – как платили, так и платят.

Но ГУП РК «Вода Крыма» (в лице его Феодосийского филиала) почувствовало разницу и решило, что не стоит платить 48 млн 657 тысяч новому «Крымэнерго» – долг, возникший в период действия договора со старым «Крымэнерго» с октября 2013г. по январь 2015г.

Энергетики писали водникам письма, объясняли, что между ПАО и ГУП –заключены договоры уступки прав требования (цессии). То есть оплатить придется даже за электроэнергию украинского периода.

«Вода Крыма» подала в суд, утверждая, что договор цессии – притворная сделка, то есть совершена с целью прикрыть другую сделку.

Однако Арбитражный суд Республики Крым принял сторону энергетиков: «Вода Крыма», не являясь стороной сделки цессии, не указала, каким образом данные сделки нарушают ее законные права и интересы. На сегодняшний день переуступленная задолженность не оплачена заявителем ни новому, ни прежнему кредитору.

К тому же Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, а старый договор о поставке электрической энергии не содержит запрета на заключение договоров уступки права требования.

Суд решил в удовлетворении иска отказать, то есть требования ГУП «Крымэнерго» признаны законными: за потребленное электричество придется заплатить.

Напомним, из-за долгов потребителей ГУП «Крымэнерго» оказалось в сложном финансовом положении, на днях Совмин разрешил энергетикам взять кредит в сумме 2 млрд руб на для пополнения оборотных средств.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 30.01.17

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