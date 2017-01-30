В Ялте решили укрепить отношения с США: установят памятник американскому президенту

Публикации за 30.01.17

В Ялте задумали установить памятник 32-му президенту США Франклину Рузвельту. С такой инициативой выступил директор одного из городских отелей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея понравилась городским властям, предположившим, что дополнительное увековечивание памяти Рузвельта в городе «станет важным моментом в деле укрепления российско-американских отношений, которые в этом году должны выйти на новый уровень».

В Ялте уже существует улица Рузвельта (носит имя президента США с 1960 года, до этого называлась Бульварной). В городе даже ежегодно проводится праздник этой улицы. В этом году он намечен на 8 апреля. В этот день и планируется открыть памятник.

Свою симпатию к 32-му президенту США власти и жители Ялты объясняют тем, что Рузвельт «внес значительный вклад в историческое решение Ялтинской конференции 1945 года».

Отметим, что в одном из ялтинских отелей, расположенном на улице Рузвельта, есть даже небольшой музей 32-го президента США, а в нем хранится бюст ФДР, изготовленный в 1960 году севастопольским скульптором Константином Кошкиным. Бюст долгое время хранился в запасниках Ливадийского дворца, а в середине 2000-х годов был передан в музей, но при этом ни разу не выставлялся на всеобщее обозрение. Установят ли именно этот бюст в качестве памятника или монумент будет изготовлен по спецпроекту, пока непонятно.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 30.01.17

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