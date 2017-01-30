Экстрима в Крыму станет больше: экстремалы «оккупируют» Тарханкут на 3 недели

Публикации за 30.01.17

Традиционный Международный фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым» станет длиннее и насыщеннее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фестиваль пройдет в 5 раз в середине лета на мысе Тарханкут. Вместо привычных 9 дней она растянется на 19 – с 19 июля по 6 августа. В фестивальной программе будут представлены 30 спортивных направлении: от хорошо всем знакомых роликов и скейтборда до экзотического фрирана, дюльфера, SUP-серфинга и ховербординга.

В этом году значительно увеличен призовой фонд для победителей соревнований, а выступления профессиональных атлетов будут сопровождать бесплатные мастер-классы и семинары, где приобщиться к экстриму сможет любой желающий – даже ребёнок.

Идеология фестиваля – активный и здоровый отдых для всей семьи. Поэтому для маленьких гостей предусмотрена отдельная территория Extreme Children, где с ними будет заниматься команда опытных аниматоров.

По словам организаторов, в этом году изменится и концепция музыкальной части спортивного форума: «Больше танцев, больше музыки, больше хэдлайнеров и ярких событий», – пообещал организатор «Extreme Крым – 2017» Константин Выдыш.

Керчь, Галия Шакирова

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