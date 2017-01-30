«Донецкие» должны вернуть Ялте большой участок земли

Публикации за 30.01.17

Арбитражный суд РК вернул земельный участок площадью 2,685 га департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ялты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте 2011 года между Форосским поселковым советом и частным предприятием «Партнер-Групп» был заключен договор аренды земельного участка площадью 2,685 га. Он состоял из трех частей (0,44 га, 1,94 и 0,32 га). Все они находятся в районе пансионата «Таврия» ( пгт Олива). Место давно облюбовали VIP-персоны: в этом районе располагались дачи первых лиц СССР и Украины, а в самом поселке Олива открыта дача-музей писателя Юлиана Семёнова: дом, построенный в 1981 году, является точной копией двухэтажного особняка Штирлица из сериала «17 мгновений весны». Иными словами, земля здесь стоит очень дорого.

«Партнер-Групп » из Краматорска (Донецкая обл, Украина) получило землю на 49 лет для строительства и обслуживания рекреационного комплекса. За прошедшие годы на участке так ничего и не возвели, а с 2015 года арендаторы перестали платить и арендную плату за землю: к середине 2016 года задолженность составила 571 тыс руб.

Арбитражный суд РК принял решение расторгнуть заключенный в 2011 году договор и взыскать с ЧП «Партнер-Групп» в пользу департамента имущественных и земельных отношений Ялты задолженность по арендной плате. Участок должен быть возвращен Ялте в течение 10 дней.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 30.01.17

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