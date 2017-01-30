Мощность Симферопольской ТЭЦ увеличена на 18 мегаватт

Публикации за 30.01.17

Мощность Симферопольской ТЭЦ увеличена с 68 до 86 мегаватт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», увеличение мощности достигнуто благодаря модернизации турбоагрегатов, введенных в эксплуатацию еще в 1958 – 59 года. «Благодаря модернизации и техническому перевооружению, установке дополнительной противоаварийной автоматики и проведению других важных работ турбоагрегаты успешно прошли все испытания и были перемаркированы на новую мощность», – сообщили в пресс-службе предприятия «КрымТЭЦ».

Между тем из-за морозов Симферопольская ТЭЦ частично переведена на резервное топливо – мазут. На предприятии отмечают, что на генерации электроэнергии, а также теплоснабжении потребителей это не отразится – все будет поставляться в прежнем объеме и без ограничений. Как долго ТЭЦ будет работать с использованием дополнительного топлива, не сообщается.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.01.17

«Донецкие» должны вернуть Ялте большой участок земли. / Экстрима в Крыму станет больше: экстремалы «оккупируют» Тарханкут на 3 недели. / В Ялте решили укрепить отношения с США: установят памятник американскому президенту. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»