Севастополь не хочет отказываться от украинского наследства / И претендует на 300 га в районе Фороса

Публикации за 30.01.17

Крым и Севастополь поспорили из-за 300 гектаров леса в районе Фороса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1993 году, согласно межрегиональным границам, определенным Крымским филиалом института землеустройства, спорные гектары отошли Ялте, в 2007 году – проектный институт «КрымНИОпроект» «отдал» их Севастополю, правда это решение основывалось на генеральном плане города 2005 года. В 2014 году Росреестр провёл границы между 90-м и 91-м округами, и 300 гектаров опять отошли Ялте. При этом ни одна из этих линий не была официально поставлена на кадастровый учёт как межрегиональная граница между субъектами.

В Севастополе отказываются признавать схему разграничения Росреестра: «Эти границы эти границы существенно нарушают интересы Севастополя», – заявил вице-спикер Заксобрания Севастополя Александр Кулагин. Правда, в городском департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя признают, что документы на земельные спорные участки «привязаны» к Ялте.

В ближайшее время должна состояться очередная встреча севастопольских и крымских чиновников по вопросу определения границ между субъектами.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 30.01.17

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