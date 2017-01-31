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Крым

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Публикации за 31.01.17

Футуристические «ворота» в Крым строят ударными темпами, несмотря на морозы (ФОТО)

Футуристические «ворота» в Крым строят ударными темпами, несмотря на морозы (ФОТО)

Новый пассажирский терминал аэропорта «Симферополь» будет готов к приему первых рейсов уже в марте следующего года. Строительство каркаса будущего здания идет по графику, несмотря на минусовые температуры.

Как сообщили РИА в пресс-службе аэропорта, смонтировано более 900 тонн металлоконструкций терминала. Особенностью строительства является возведение уникальных криволинейных колонн высотой до 35 метров.

Новый День: Футуристические ''ворота'' в Крым строят ударными темпами, несмотря на морозы (ФОТО)

«Строительные работы не прекращаются даже при минусовой температуре, – подчеркнули в пресс-службе. – Это стало возможно благодаря уникальной для Крыма технологии: в процессе изготовления бетон, используемый для заливки конструкций аэровокзального комплекса, постоянно поддерживается в необходимом температурном режиме 10-15 градусов. Этот бетон производится на специально построенном генеральным подрядчиком бетонном заводе, расположенном рядом со строительной площадкой».

Новый День: Футуристические ''ворота'' в Крым строят ударными темпами, несмотря на морозы (ФОТО)

Новый аэровокзальный комплекс площадью 78 тыс кв м увеличит пропускную способность аэропорта до 3 тысяч 650 пассажиров в час. В целом, за год аэропорт сможет обслужить 6,5 млн пассажиров.

«Помимо пропускной способности, значительно улучшится и комфорт при обслуживании пассажиров, – отметили в аэропорту. – Это станет возможно благодаря появлению 52 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам, 12 эскалаторов и 28 лифтов».

Терминал спроектирован архитектурной компанией Samoo Architects & Engineers (Южная Корея). Фасад аэровокзала представляет собой криволинейную витражную конструкцию, состоящую более чем из 9 тыс уникальных стеклопакетов и более 7 тыс индивидуально изготовленных узловых элементов для их крепления.

Новый День: Футуристические ''ворота'' в Крым строят ударными темпами, несмотря на морозы (ФОТО)

Напомним, в 2016 году аэропорт «Симферополь» обслужил 5,2 млн пассажиров.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 31.01.17

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