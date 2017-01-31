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Крым

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Публикации за 31.01.17

В Крыму замёрзло море (ФОТО)

В Крыму замёрзло море (ФОТО)

Мороз сковал море в Керчи.

Новый День: В Крыму замёрзло море (ФОТО)

Как передаёт корреспондент «Новый День», возле береговой линии наблюдается корочка льда толщиной примерно 1 см. Дальше в пролив лёд тоньше, но он вполне способен удержать стаю диких уток.

Новый День: В Крыму замёрзло море (ФОТО)

Керченская паромная переправа внесла коррективы в свою работу и сократила число паромов на линии.

Как сообщили агентству «Морской дирекции», сейчас работает четыре парома вместо шести. Дело в том, что ледяная крошка забивается в систему охлаждения и мешает работе двигателей судов.

Новый День: В Крыму замёрзло море (ФОТО)

В керченском гидрометеобюро рассказали, что начальное ледообразование в море бывает почти каждый год.

Новый День: В Крыму замёрзло море (ФОТО)

«Однако это ненадолго. Уже послезавтра начнётся переход на плюсовые температуры. 3-4 февраля мы ожидаем 2°С – 4°С выше нуля. Подует южный ветер, и ледовая корочка начнёт разрушаться. Пока же в Керчи держится мороз 6°С», – сообщили РИА метеорологи.

Новый День: В Крыму замёрзло море (ФОТО)
Новый День: В Крыму замёрзло море (ФОТО)
Новый День: В Крыму замёрзло море (ФОТО)

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 31.01.17

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