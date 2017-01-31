На Кубани задержали налётчиков ограбивших в Крыму гражданина Сербии

Публикации за 31.01.17

Правоохранители задержали в Краснодарском крае группу преступников, совершивших разбойное нападение в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 декабря 2016 года на стоянке одного из симферопольских торговых центров группа мужчин напала на иностранца. Под угрозой физической расправы они завладели его автомобилем «Toyota Land Cruiser» и 150 тысячами долларов США.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что налётчики на похищенном автомобиле покинули полуостров и отправились на Кубань. Злоумышленники были арестованы 19 января в Краснодарском крае. У них изъято несколько единиц травматического оружия и охолощенные макеты автоматов «Калашникова», которые использовались в момент нападения.

Также полицейские установили местонахождение похищенного автомобиля. За грабёж мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.01.17

В Крыму замёрзло море (ФОТО). / Экономисты просчитали рублевый эффект от отмены антироссийских санкций. И вероятность их снятия. / В Донецке под землей заблокировали более 200 шахтеров. А Авдеевку готовят к эвакуации. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»