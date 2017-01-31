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Крым

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Публикации за 31.01.17

На Кубани задержали налётчиков ограбивших в Крыму гражданина Сербии

На Кубани задержали налётчиков ограбивших в Крыму гражданина Сербии

Правоохранители задержали в Краснодарском крае группу преступников, совершивших разбойное нападение в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА , 22 декабря 2016 года на стоянке одного из симферопольских торговых центров группа мужчин напала на иностранца. Под угрозой физической расправы они завладели его автомобилем «Toyota Land Cruiser» и 150 тысячами долларов США.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что налётчики на похищенном автомобиле покинули полуостров и отправились на Кубань. Злоумышленники были арестованы 19 января в Краснодарском крае. У них изъято несколько единиц травматического оружия и охолощенные макеты автоматов «Калашникова», которые использовались в момент нападения.

Также полицейские установили местонахождение похищенного автомобиля. За грабёж мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.01.17

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