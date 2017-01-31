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Крым

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Публикации за 31.01.17

Севастополь стал лидером ЮФО по дороговизне продуктов / В Крыму тоже недешево

Севастополь стал лидером ЮФО по дороговизне продуктов В Крыму тоже недешево

Стоимость минимального продуктового набора в Севастополе оказалась самой высокой среди всех регионов Южного федерального округа.

Как передает корреспондент РИА , цена продуктовой корзины в городе, по данным Крымстата за 2016 год, составила 3 тысячи 985 рублей.

«Вероятно, имеет определенное значение транспортная развязка. Еще: если Республика Крым на сегодня использует собственное производство, то в Севастополе отрасли сельского хозяйства узко представлены», – пояснила на пресс-конференции в Симферополь руководитель Крымстата Ольга Балдина.

Республика Крым также вошла в список лидеров регионов ЮФО по стоимости минимального набора продуктов питания. Цена на продовольственную корзину в республике составила 3 871 рубль. При этом, по данным Росстата на декабрь 2016 года, средняя стоимость минимального набора продуктов питания по России составила порядка 3 701 рубля.

По словам Балдиной, Крым вынужден удовлетворять свои потребности в обеспеченности населения сельхозпродукцией за счет ввоза товаров из других регионов.

«Только по производству круп мы можем себя обеспечить более чем на 100%. Что касается мяса, молока, овощей, картофеля – мы вынуждены завозить продукцию. На сегодня ввоз из регионов России достаточно масштабен и широк: 35 регионов поставляет продовольствие в Республику Крым», – рассказала Балдина.

По данным, приведенным главой Крымстата, за первые 9 месяцев 2016 года – в Крым было завезено более 10 тысяч тонн мяса и более 6 тысяч тонн молока.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.01.17

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