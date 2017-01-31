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Публикации за 31.01.17

В севастопольской бухте Омега замерзают голодные лебеди (ФОТО) / Горожан призывают спасти птиц
Фото Юрия Югансона

В севастопольской бухте Омега замерзают голодные лебеди (ФОТО) Горожан призывают спасти птиц

В Севастополе лёд сковывает бухту Омега, оставляя без пищи лебедей.

Новый День: В севастопольской бухте Омега замерзают голодные лебеди (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , из-за ледяной корки, образовавшейся у берегов, птицы практически не в состоянии добывать корм со дна. По словам севастопольского блогера, пришедшего покормить птиц, лебеди настолько голодны, что преследуют «кормильцев» в надежде на то, что им дадут ещё хоть какую-нибудь еду. «Видимо, всем им и холодно и голодно. Надо бы помочь. А, горожане? Один лебедь, к сожалению, не перенёс сегодняшней ночи», – написал на своей странице Юрий Югансон.

Новый День: В севастопольской бухте Омега замерзают голодные лебеди (ФОТО)
Фото Юрия Югансона
Фото Юрия Югансона

Между тем, что делать, если лебединая стая вмерзнет в лёд при дальнейшем замерзании бухты, неизвестно: В МЧС Севастополя заявили, что спасением птиц не занимаются, а в Единой дежурной диспетчерской службе города отмечают, что ведомства, готового прийти на помощь севастопольским шипунам, попросту нет. Отметим, что сегодня ночью в Севастополе столбик термометра опускался до -10 градусов мороза.

Как сообщал , несколько недель назад под Евпаторией на озере Сасык-Сиваш спасали лебедей. Чтобы вытащить птиц из скованного льдом водоема, пришлось вызывать водолазов. Хотя в МЧС Крыма и заявили, что спасение пернатых не входит в обязанности спасателей, но после просьбы помочь чисто по-человечески, пошли навстречу. Фото Юрия Югансона

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 31.01.17

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