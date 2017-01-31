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Крым

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Публикации за 31.01.17

«Прощавай, незалежная!»: украинцы едут в Крым и не возвращаются

«Прощавай, незалежная!»: украинцы едут в Крым и не возвращаются

Жители Украины массово перебираются на постоянное жительство в Крым.

Как передает корреспондент РИА , в Крымстате количество приехавших в республику исчисляют тысячами.

«Я знаю, что выехало где-то чуть более двухсот человек, ну а въехали тысячи, где-то на уровне трех-четырех тысяч», – заявила на пресс-конференции в Симферополе руководитель Крымстата Ольга Балдина, отметив, что речь идет о периоде с января по ноябрь (включительно) 2016 года.

По данным Балдиной, в Крыму сейчас официально проживают 1 миллион 912 тысяч человек. При этом руководитель ведомства напомнила, что по итогам переписи населения, проведенной в 2014 году, этот показатель составлял 1 миллион 895 тысяч человек.

«Здесь, к сожалению, не все гладко, поскольку все-так численность увеличивается за счет сальдо миграции. Крым стал привлекательным для многих субъектов Российской Федерации и не только. За январь-ноябрь (2016 года) в Крым приехало более 10 тысяч человек. За счет естественной убыли население сократилось более чем на 5 тысяч человек. То есть, сальдо дало увеличение численности за 11 месяца 2016 года на 4 тысячи 530 человек», – пояснила Ольга Балдина.

Говоря о демографической ситуации в регионе, руководитель Крымстата отметила снижение показателей и смертности, и рождаемости. Число умерших составило 26 тысяч человек, родившихся – порядка 21 тысячи человек.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.01.17

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