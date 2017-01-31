Крым стал одним из лидеров РФ по росту заработной платы

Публикации за 31.01.17

У воспитателей в детсадах Крыма зафиксированы самые низкие зарплаты среди коллег в Южном федеральном округе. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила руководитель Крымстата Ольга Балдина, сообщив, что педагоги в дошкольных учреждениях республики зарабатывают «ниже» среднего уровня по ЮФО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», педагогам из других учебных заведений Крыма, а также медработникам, в этом плане повезло куда больше.

«Оплата педагогов производственного обучения, высшего профессионального образования, среднего медицинского персонала и врачей выше, чем среднесложившаяся в Южном федеральном округе», – отметила Балдина.

По ее данным, в целом по итогу 2016 года, средняя заработная плата в регионе составляет 24 742 рубля. При этом, как подчеркнула глава Крымстата, Крым является одним из лидеров в России по росту уровня средней зарплаты. Денежные доходы (включая зарплаты, пенсии, субсидии) крымчан выросли на 12% по сравнению с январем-ноябрем 2015 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.01.17

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