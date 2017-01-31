Сибиряки «кинули» крымских виноделов почти на 2 млн рублей

Публикации за 31.01.17

Винзавод «Бахчисарай» пополнил список обманутых поставщиков спиртного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд РК рассмотрел материалы дела по иску АО «Крымский вино-коньячный завод «Бахчисарай» к ООО «Сибирская винная компания +» из Томска. Моральное удовлетворение крымчане получили, материальное – вряд ли.

Как выяснил суд, в марте прошлого года между компаниями был заключен договор поставки алкогольной продукции. Во исполнение условий договора Бахчисарайский винзавод поставил сибирякам товар общей стоимостью 2 млн 038 тыс руб, а получил за него всего 200 тыс.

Суд постановил взыскать с ООО «Сибирская винная компания +» в пользу завода «Бахчисарай» сумму задолженности в размере 1 млн 838 тыс, неустойку в сумме 184 тыс и расходы по уплате госпошлины – 33 тыс руб.

Но вряд ли винзавод попал бы в такую неприятную историю, если бы до заключения договора поискал в интернете информацию о своем контрагенте. Открытые источники сообщают, что «СВК+» не имеет привычки платить.

Так, подан иск в Арбитражный суд Коми: «СВК+» не заплатила 1 млн руб ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод».

В Тамбовский суд пожаловался Волковский спиртзавод – пытается взыскать основной долг в сумме 1 млн 30 тыс руб, пеню и расходы по госпошлине.

В Нижегородской области долг – 1 млн 136 тыс пытается с сибиряков получить ООО «Бальзам». И это не полный список предъявляющих претензии.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.01.17

Крым стал одним из лидеров РФ по росту заработной платы. / Уральцам дешевле отдохнуть на Кубе, чем в Крыму. Самыми бюджетными направления для отпуска в 2017 году станут Абхазия, Армения и Индия. / «Прощавай, незалежная!»: украинцы едут в Крым и не возвращаются. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»