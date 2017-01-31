«Крымские горки»: минувшей ночью было минус 16, а к выходным будет +11

Публикации за 31.01.17

31 января в Крыму зафиксированы самые низкие температуры за текущую зиму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не на шутку разгулявшаяся непогода, обусловленная арктическим вторжением, принесла на полуостров сильные морозы. Этой зимой в Симферополе и на ЮБК выпало осадков на 20% больше нормы. В частности на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 92 сантиметров, последний раз такие показатели фиксировались в 1987 году.

«Сегодня была самая холодная ночь в Крыму. Минимальные температуры, зафиксированные в северных районах Крыма, до – 16 градусов мороза, в Симферополе до – 13 мороза, на Южном берегу Крыма самая низкая температура была в Никитском ботаническом саду -8 градусов мороза», – рассказала начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По её словам, к выходным в Крыму потеплеет: температура воздуха повысится до +11 тепла. Но потепление придёт ненадолго – в начале следующей недели снова похолодает: ночью до -6 градусов мороза, днем до +3 градусов тепла.

Симферополь, Анастасия Зук

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