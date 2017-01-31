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Крым

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Публикации за 31.01.17

За торговлю наркотиками в аптеке крымского фармацевта отправили в тюрьму

За торговлю наркотиками в аптеке крымского фармацевта отправили в тюрьму

В Симферополе за торговлю наркотиками аптекарша поплатилась 10 годами свободы.

Как передает корреспондент РИА , 26-летняя местная жительница, работая в аптеке, отпускала без рецепта анальгетический опиоидный препарат. Киевский районный суд признал фармацевта виновной по статье «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере».

Женщине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, ещё на такой же срок крымчанка лишена права занимать должности, связанные с торговлей препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.01.17

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