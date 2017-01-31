Жителей Сургута приобщили к крымскому автопарку / Госзнаки с кодом «82» выдают уже в 13 регионах России

Публикации за 31.01.17

ГИБДД сделала сюрприз жителям Сургута, начав выдачу автомобильных номеров с цифровым кодом «82», предназначенным для Крыма. Как передает корреспондент РИА «Новый День», владельцами таких номеров в регионе стали уже более 200 человек.

Это вызвало недоумение у местных жителей, которые предположили, что либо в ГИБДД закончились номера с кодом Югры («86» или «186»), либо для Крыма их сделали слишком много.

«Это не связано с какими-то проблемами, просто в наш субъект была выделена такая спецпродукция, и мы выдаем такие номерные знаки – не только в Сургуте, но и в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В прошлом году мы и 54 регион выдавали», – цитирует «СургутИнформТВ» начальника ОГИБДД УМВД России по Сургуту Юрия Бажина.

В то же время, по информации начальника регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД УМВД России по Сургуту Виталия Кострикова, регион стал уже тринадцатым по счету, в котором начали выдавать крымские номера.

Напомним, практику выдачи номеров с кодом «82» в других субъектах России ГИБДД начала с 2016 года. Причем, у некоторых автовладельцев, желающих получить номера с кодом своего регионов, это вызвало недовольство.

Сургут, Леонид Маковецкий

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