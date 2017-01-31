В Крыму в 2 раза выросли объемы производства аквакультуры

Публикации за 31.01.17

Более чем в 2 раза увеличили производство продукции аквакультуры рыбоводческие хозяйства Крыма. Об этом сообщили в Крымском отделе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в Крыму действует 51 аквакультурное хозяйство, что почти на 80% больше, чем в 2014 году. Работа ведется на территории более 2,7 тысяч гектаров. В 2016 году на полуострове около 419 тонн товарной аквакультуры, в том числе, более 86,5 тонн мидий, почти 30 тонн устриц, 299 тонн карповых рыб, более 1,5 тонн лососевых, 0,9 тонны тиляпии нильской и 0,89 тонны осетровых. В целом, объемы производства превышают уровень 2015 года в 2,1 раза.

«Однако существует ряд вопросов, решение которых смогло бы вывести аквакультуру Крыма на новый уровень. Самым насущным остается водоснабжение пресноводных прудовых хозяйств. Также одним из актуальных нужно назвать и вопрос относительно специальных товарных рыбных хозяйств, деятельность которых и сегодня осуществляется на основании документов, выданных официальными органами Украины, а именно «Режимов рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта», – цитирует «Интерфакс» представителей ведомства.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.01.17

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