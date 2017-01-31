Инфляция в Крыму превысила 7%

Публикации за 31.01.17

Республика Крым выбилась в лидеры регионов Южного федерального округа с самым большим уровнем инфляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс инфляции в 2016 году в республике составил 7,2% (107,2% по отношению к декабрю 2015 года). В среднем по России этот показатель составляет 5,4%.

Индекс потребительских цен по продовольственным товарам вырос на 3,7%, по непродовольственным – на 6,6%, но самый значительный рост показала сфера услуг.

«То, что в основном определяет на сегодня уровень инфляции, почему она сегодня достаточно высока, это, конечно же, индекс цены на услуги. В частности, на жилищно-коммунальные. Рост – 17%. Это достаточно много», – сообщила на пресс-конференции в Симферополе руководитель Крымстата Ольга Балдина.

При этом глава ведомства отметила, что этот показатель достаточно оправданный: «В частности, мы видим, что плата за электроэнергию на сегодня в Крыму в два раза меньше, нежели чем это сложилось в среднем по Российской Федерации. И существенно намного ниже оплата за жилье, чем в среднем по стране», – пояснила Балдина.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.01.17

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