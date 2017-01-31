В Крыму можно сэкономить с помощью имени

Публикации за 01.02.17

14 февраля, в День святого Валентина, тезки покровителя влюбленных смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад.

«В прошлом году, несмотря на то, что февраль – не сезон для посещения сада, 14 февраля к нам приехало более десятка Валентинов и Валентин. В основном из Ялты, но были и люди из Симферополя», – рассказала РИА «Новый День» пресс-секретарь Никитского сада Елена Голованова.

В этом году акцию решили повторить: тем, кого зовут Валентина или Валентин, 14 февраля достаточно будет предъявить паспорт, и в НБС они смогут попасть бесплатно.

Ялта, Галия Шакирова

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