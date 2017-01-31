Половину сельских клубов Крыма снесут ради ДНК

Публикации за 31.01.17

В Крыму вдвое сократят число сельских клубов. Этот вопрос сейчас решается в министерстве культуры республики.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сейчас проводится инвентаризация учреждений культуры.

«Из почти 700 клубов, которые есть, реально нужно оставить 350-400, привести их в порядок, потому что некоторые – просто заброшенные здания, которые не подлежат восстановлению», – заявила министр культуры РК Арина Новосельская. В ведомстве считают, что лучше на месте подобных клубов построить Дома новой культуры, в которых одновременно разместятся библиотеки, клубы «и все, что необходимо для культуры на селе», – пояснила министр, уточнив, что ДНК будут сроить из легких конструкций.

Будут ли эти ДНК всесезонными или смогут работать только в теплое время года, Новосельская не уточнила. Напомним, из 966 учреждений культуры Крыма сегодня 501 не отапливается, а 7 отапливаются частично.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.01.17

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