Аксенов: Тарифы на услуги ЖКХ должны повышаться только с учетом роста доходов населения

Публикации за 01.02.17

Тарифы на услуги ЖКХ в Крыму будут повышаться постепенно и только с учетом роста доходов населения. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время встречи с премьером председатель Государственного комитета по ценам и тарифам РК Нина Зотович сообщила, тарифы на теплоснабжение в текущем году будут повышены дважды: на 10% и 15%, электричество тоже подорожает дважды: с 1 января и с 1 июля. «Наша особенность в том, что мы находимся в первой ценовой зоне, население у нас – это категория потребителей защищённая. А вот для всех прочих потребителей цена энергии будет формироваться рыночным механизмом, это совершенно новая схема», – отметила Нина Зотович.

Самый больной вопрос в Крыму – водоснабжение. Действующие тарифы пока гораздо ниже экономически обоснованных. Правительство Крыма намерено обраться к правительству России с предложениями по плавному доведению тарифов до обоснованных величин. «Тарифы должны повышаться до экономически обоснованного уровня, однако делать это надо постепенно, одновременно с ростом доходов населения, с тем, чтобы не было никаких перегибов, – заявил Сергей Аксенов. – Если глобальных потерь для бюджета республики не будет, давайте с такими предложениями обратимся в федеральное правительство. Давайте поддержим в этой ситуации людей. Заранее не гарантирую вариант решения, поскольку это не в зоне нашей компетенции, но, тем не менее, считаю, что на этом этапе надо идти людям навстречу».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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