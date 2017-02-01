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Публикации за 01.02.17

20 лет без отопления: в Севастополе зимуют в ледяных квартирах

20 лет без отопления: в Севастополе зимуют в ледяных квартирах

В Севастополе жители одной из многоэтажек уже 20 лет живут в квартирах без отопления.

Как передает корреспондент РИА , профильные службы и организации, в которые долгое время жалуются севастопольцы, оказались не в состоянии решить многолетнюю проблему.

«Я звонила везде, где только нужно и можно. Во все наши ЖЭКи, РЭПы, в управляющие компании, в теплосеть. Приходили мастера, были заявки, письменные, устные. Обращалась на Рыбаков, 5, когда еще там была теплосеть. Все зафиксировали. Мастера в нашей управляющей компании мне ответили так, очень грамотно – не подается теплоноситель. От кого зависит? Вроде как от теплосети. Почему (не подается)? Боятся, что лопнут трубы. Но если плохие трубы – значит ремонтируйте трубы», – возмущается в сюжете телеканала «НТС» жительница дома № 21 по улице Колобова.

Проблема с отсутствием нормального отопления сложилась конкретно с восьмым подъездом дома. Для того, чтобы согреться, жителям приходиться практически круглосуточно держать включенными газовые конфорки. При этом они сами признают, что это «опасно, вредно», но другого выхода у них не остается.

«Начиная с ноября, с начала отопительного сезона, в квартире батареи не отапливаются. Обращались неоднократно в ГУПС «УК Гагаринского района-2» (управляющая компания – прим. «НД»). Никакого реагирования не было на наши запросы. Только в январе я подал две заявки в диспетчерскую, 20 января и 27 января. До сих пор отопления нет. Ребенок малолетний заболел в квартире, сейчас находится в больнице с пневмонией», – рассказывает другой житель дома, уже подавший жалобу в главное управления государственного жилищного надзора города.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 01.02.17

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