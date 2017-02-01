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Крым

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Публикации за 01.02.17

Жители Симферополя жалуются на стихийные свалки, выросшие у контейнерных площадок (ФОТО)

Жители Симферополя жалуются на стихийные свалки, выросшие у контейнерных площадок (ФОТО)

В Симферополе коммунальщики не убирают навалы мусора возле контейнерных площадок.

Как передает корреспондент РИА , в крымской столице очередной мусорный коллапс: коммунальщики неделями не вывозят мусор, а после многочисленных жалоб горожан опустошаются только сами контейнеры. Горы мусора, образовавшиеся возле площадок, коммунальные службы, попросту не видят. Так, случилось на улице Дружбы.

В отделе санитарии муниципального учреждения РИА заявили, что неоднократно обращались в Департамент городского хозяйства с требованием повлиять на МУП «Экоград», который занимается вывозом твердых бытовых отходов, однако ситуация со свалками возле мусорных площадок наблюдается с начала этого года.

«Я не думаю, что это стихийные свалки, это навалы мусора, но мы разберемся с ситуацией», – пообещал РИА начальник департамента Андрей Демин. Правда, когда столичные улицы освободят от мусорных «сугробов», не уточнил.

Как сообщал , в Симферополе ситуация с вывозом мусора стоит довольно остро: горожане недовольны качеством уборки города, которую осуществляет МУП «Экоград». Симферопольская администрация уже приняла решение о замене – создании муниципального бюджетного учреждения «Город», но придётся потерпеть – «Экоград» ещё поработает около полугода.

До приезда коммунальщиков
До приезда коммунальщиков
После приезда коммунальщиков
После приезда коммунальщиков

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.02.17

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