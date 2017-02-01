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Крым

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Публикации за 01.02.17

Крыму не хватает электричества: на полуострове начались массовые отключения света

Крыму не хватает электричества: на полуострове начались массовые отключения света

В Крыму заговорили о новом блэкауте: с наступлением холодов на полуострове начались массовые незапланированные отключения электричества.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый день», в Керчи уже несколько дней по вечерам обесточивается почти треть города. Энергетики объясняют ситуацию многочисленными поломками на линии, которые возникают из-за того, что жители в морозную погоду по максимуму используют обогревательные приборы и бойлеры. «Никаких графиков отключений у нас нет. Происходят аварийные ситуации. На устранение поломок уходит час-полтора. Мы не можем сказать, где будет отключение электричества сегодня», – заявили агентству «Новый День» в Керченском РЭС.

На постоянные отключения света жалуются и в Симферопольском, Бахчисарайском и Нижегорском районах, в Ялте, Алуште, Судаке. В ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» говорят о том, что в часы утреннего и вечернего максимума потребление превышает 1300 МВт, что создает дефицит в энергосистеме. Оборудование, изношенное за время прошлогоднего блэкаута, не выдерживает таких нагрузок. Энергетики обещают, что уже к выходным, когда наступит потепление, незапланированных отключений станет меньше.

Напомним, что ещё в мае 2016 года во время телемоста по обеспечению энергобезопасности Крыма Владимир Путин заявлял, что с учётом резервных мощностей, которые остаются на полуострове, можно обеспечить мощность 1800 мегаватт в сутки.

Керчь, Галия Шакирова

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