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Крым

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Публикации за 01.02.17

В Симферополе объявили «охоту» на нелегалов-ассенизаторов

В Симферополе объявили «охоту» на нелегалов-ассенизаторов

Власти Симферополя увеличат штрафы за несанкционированный слив жидких коммунальных отходов.

Как передает корреспондент РИА , в столице Крыма такие услуги сейчас предоставляют порядка 6 автомобилей. В городе регулярно фиксируются факты несанкционированного слива отходов ассенизационными машинами в канализационные колодцы, речки и озера. По мнению городских властей, незаконные ассенизаторы не соблюдают правила благоустройства, поскольку размер штрафа для нарушителя колеблется от 300 до 1 тысячи рублей. «Будет инициирован вопрос о внесении изменений в ст. 3.11 Закона Республики Крым в части увеличения размера штрафов в отношении лиц, допускающих несанкционированный слив жидких бытовых отходов», – сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Кроме того, власти города будут ходатайствовать перед МинЖКХ о содействии в создании на территории города двух специализированных сливных станций.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.02.17

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