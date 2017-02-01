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Крым

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Публикации за 01.02.17

В Керчи зафиксировали первый случай обморожения

В Керчи зафиксировали первый случай обморожения

В Керчи зафиксирован первый за зиму случай обморожения.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый день», бригада «Скорой помощи» доставила в городскую больницу №1 пациента с обморожением пальцев ног средней степени тяжести. По словам медиков, пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. В последний день января температура воздуха в Керчи составила -6.

Всего за время холодов в городе отмечено 4 случая переохлаждения. Заведующая керченской станцией «Скорой помощи» Ирина Нефёдова считает, что их можно было бы избежать, если бы в городе в холода работали круглосуточные пункты обогрева, где люди могли бы выпить кружку горячего чая и погреться.

Пострадавший был доставлен в Керченскую больницу №1 с обморожением пальцев ног Керчь, Галия Шакирова

Пострадавший был доставлен в Керченскую больницу №1 с обморожением пальцев ног Керчь. Другие новости 01.02.17

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