В Крыму начали закрывать детские сады на карантин

Публикации за 01.02.17

В Крыму закрыли на картин два детских сада.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Черноморском районе Крыма закрыли два детских сада. Другие дошкольные учреждения полуострова продолжают работать, однако отдельные группы в них также ушли на карантин. В Керчи на данный момент, по меньшей мере, 5 детских садов функционируют в подобном режиме.

Между тем, по сообщению Роспотребнадзора по РК и Севастополю вторая волна вирусов придёт на полуостров в середине февраля. «Пик эпидемпериода длится 5-6 недель. Мы сейчас идем на темпе снижения, но для Крыма и Севастополя характерен двухволновой период эпидемического сезона, то есть в течение двух-трех недель возможен еще один незначительный всплеск заболеваемости, который будет попадать в так называемые «февральские окна». Но он будет не такой значительный, как регистрировался в конце декабря», – заявила глава Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Напомним, что в конце декабря 2016 года из-за гриппа и ОРВИ на преждевременные каникулы ушли практически все дошкольные учреждения Крыма и некоторые школы.

На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 786 случаев заболевания гриппом, в Севастополе – 48, что превышает показатели уровня прошлого года практически в 19 раз. По словам эпидемиологов, в целом эпидпорог в регионе не превышен.

Керчь, Галия Шакирова

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