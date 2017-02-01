В Крыму детям-инвалидам лекарства «выбивают» через прокуратуру

Публикации за 01.02.17

В Симферополе маленького инвалида обеспечили дорогостоящим жизненно необходимым препаратом только после вмешательства прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8-летний мальчик, страдающий тяжёлым заболеванием – цистинозом, нуждается в постоянном приеме жизненно необходимого лекарства. Между тем, министерство здравоохранения республики не закупило дорогостоящее лекарство. Мать ребёнка обратилась в прокуратуру, после чего министерство выделило 2,6 млн рублей на закупку препарата. В настоящее время лекарства переданы матери ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.02.17

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