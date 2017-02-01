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Крым

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Публикации за 01.02.17

С кадрами решили – «Всё!» В Крыму готовится масштабная кадровая чистка

С кадрами решили – «Всё!» В Крыму готовится масштабная кадровая чистка

Работа большинства глав районных и городских администраций Крыма не соответствует требованиям, предъявляемым Госсоветом республики. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА , спикер напомнил, что главы администраций Алушты и Бахчисарайского района недавно лишились своих должностей и предупредил, что это не последние отставки: «У нас очень большой уровень недоверия к действующим главам администраций, которые ещё занимают свои места. По итогам прошлого года в полной мере только четыре главы администрации выдержали экзамен по всей сумме факторов, включая освоение бюджета, реализацию социально-экономических программ на местах, оценку их избирателями, результаты выборов».

Мнение руководства парламента о работе глав администраций полностью совпадает с позицией главы республики Сергея Аксёнова, предупредил Константинов. Точно останутся работать главы Первомайского, Черноморского, Раздольненского районов и города Красноперекопска. Остальных скоро могут попросить на выход: «Я думаю, до конца квартала мы должны определиться, кому мы ещё даём карт-бланш на очередной политический рабочий сезон, а кому нет, чтобы не испытывать терпение избирателей», – заявил спикер.

Константинов хотел бы расстаться и с пятой частью депутатов, которые год назад струсили во время энергетической блокады, но пока неясен механизм, который позволит лишить их мандатов: «В разведку мы с ними не пойдём. Уж точно мы с ними не пойдём в дальнейшие политические проекты, такие, как выборы 2019 года. Сотрудничество с такими людьми бессмысленно! Объявим, кто эти 20%, которые не хотят работать, надо посмотреть, что с ними делать!».

В местных ячейках партии «Едина Россия» тоже не все складывалось хорошо, некоторые секретари не допускают партийной конкуренции. В результате после выборов в Госдуму там прошла массовая ротация, теперь две трети секретарей на местах – новые люди.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 01.02.17

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