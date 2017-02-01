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Крым

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Публикации за 01.02.17

На те же грабли: в Крыму опять не могут справиться с деньгами

На те же грабли: в Крыму опять не могут справиться с деньгами

Муниципалитеты Крыма не сделали никаких выводов из итогов бюджетной работы 2016 года: в январе они опять не вписались в график освоения средств.

Как передает корреспондент РИА , расходная часть муниципальных бюджетов выполнена на 5% к годовым показателям и на 70% к собственным кассовым планам января. Больше всех отличилась Ялта, где исполнение бюджета составило 37% от собственного плана: «Это абсолютный минимум в Крыму», – охарактеризовали ситуацию в минфине РК. Из районов на последнем месте, как и в прошлом году, Бахчисарайский район – 47%.

Лучше других справляются с бюджетом Судак, Джанкой и Нижегорский район.

В минфине РК отмечают, что из 280 муниципалитетов 35 даже не потрудились закрепить за собой доходные источники, то есть, по сути, отказались, от дотаций.

«При Украине все жаловались, что денег нет, а теперь потратить не можем! Колоссальный объем безответственности», – возмутился спикер Госсовета Владимир Константинов.

Глава РК Сергей Аксенов затребовал список глав муниципалитетов, не закрепивших доходные источники, для принятия управленческих решений.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.02.17

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