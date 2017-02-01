Роспотребнадзор: в Крыму из-под полы торгуют «смертельными» лосьонами

Публикации за 01.02.17

Несмотря на запрет Роспотребнадзора России, в магазинах Крыма продолжают продавать спиртосодержащую жидкость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за месяц в торговых точках полуострова изъяли более 800 флаконов спиртосодержащей непищевой продукции: в основном это огуречные и пшеничные лосьоны. «Эта продукция, как правило, не стоит на витрине. Рынок отреагировал четко – это не значит, что выявлены все факты, и надо реально понимать, что продажа из-под полы продолжается», – сообщила глава Роспотребнадзора Крыма Наталья Пеньковская. По её словам, факты незаконной торговли помогают выявлять неравнодушные крымчане, которые фиксируют и сообщают о нарушениях в МВД.

Вся изъятая продукция арестована до решения суда, после которого её утилизируют. За торговлю запрещёнкой, нарушителей обяжут выплатить штраф.

Напомним, после трагедии в Иркутске, когда от отравления «Боярышником» количество погибших превысило 70 человек, а пострадали ещё более 100 человек, Роспотребнадзор распорядился запретить продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 % от объема готовой продукции.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.02.17

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