NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 01.02.17

В Крыму введут режим принуждения к энергосбережению

В Крыму введут режим принуждения к энергосбережению

В Крыму собираются ввести «режим принуждения к энергосбережению». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА , правительство России обязало ежеквартально отчитываться о снижении энергопотребления, и в каждом муниципалитете Крыма должны были разработать собственную программу энергосбережения.

На сегодняшний день программ нет. Несмотря на то, что с руководителями органов местного самоуправления провели 150 разъяснительных и обучающих семинаров.

Некоторые муниципалитеты пытаются включить в программу свою повседневную деятельность, другие «разрабатывают» мероприятия со сроком окупаемости 90 – 100 лет.

Министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина подчеркнула, что без адекватных программ энергосбережения полуостров не сможет эффективно развиваться: «Если на старые сети поставить энергосберегающие лампы, то они тут же сгорят из-за перепадов напряжения, – отметила Бородулина. – Необходимо закладывать в программы модернизацию сетей и другие неотложные мероприятия».

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил контролировать работу над программами в еженедельном режиме и, раз муниципалитеты сами не торопятся выполнять поручения федерального и республиканского правительства, пообещал ввести в республике режим принуждения к энергосбережению.

Напомним, на сегодняшний день дефицит в системе достигает 100 мВт, при похолодании ситуация обострилась.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.02.17

Госкомводхоз Крыма: Проект по переброске Коккозки обречен на провал. / Роспотребнадзор: в Крыму из-под полы торгуют «смертельными» лосьонами. / На те же грабли: в Крыму опять не могут справиться с деньгами.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter