В Крыму введут режим принуждения к энергосбережению

Публикации за 01.02.17

В Крыму собираются ввести «режим принуждения к энергосбережению». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство России обязало ежеквартально отчитываться о снижении энергопотребления, и в каждом муниципалитете Крыма должны были разработать собственную программу энергосбережения.

На сегодняшний день программ нет. Несмотря на то, что с руководителями органов местного самоуправления провели 150 разъяснительных и обучающих семинаров.

Некоторые муниципалитеты пытаются включить в программу свою повседневную деятельность, другие «разрабатывают» мероприятия со сроком окупаемости 90 – 100 лет.

Министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина подчеркнула, что без адекватных программ энергосбережения полуостров не сможет эффективно развиваться: «Если на старые сети поставить энергосберегающие лампы, то они тут же сгорят из-за перепадов напряжения, – отметила Бородулина. – Необходимо закладывать в программы модернизацию сетей и другие неотложные мероприятия».

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил контролировать работу над программами в еженедельном режиме и, раз муниципалитеты сами не торопятся выполнять поручения федерального и республиканского правительства, пообещал ввести в республике режим принуждения к энергосбережению.

Напомним, на сегодняшний день дефицит в системе достигает 100 мВт, при похолодании ситуация обострилась.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.02.17

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