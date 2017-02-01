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Крым

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Публикации за 01.02.17

Крымчане воруют воду из Северо-Крымского канала

Крымчане воруют воду из Северо-Крымского канала

Наличие определенного дефицита воды в Крыму привело к тому, что некоторые крымчане начали самостоятельно распоряжаться жизненно важным ресурсом.

Как передает корреспондент РИА , в Госкомводхозе Крыма зафиксировали случаи воровства воды из имеющихся источников.

«Сегодня по тому тракту, который мы подаем, от 15% до 18% (составляют потери – прим. «НД»), за счет того, что мы все-таки отслеживаем и стараемся уберечь. Но из этой цифры, 20% – это то что мы не можем усмотреть – несанкционированный отбор», – рассказал глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль, добавив, что речь идет о Северо-Крымском канале, и в ведомстве понимают «желание людей, которые привыкли поливать».

«Там, где это возможно, мы воду даем. По распоряжению главы республики мы осуществляем подачу в «тяжелых» регионах – на Керченском полуострове, в Белогорском районе. Везде стараемся организовать дежурства, пикеты, обходы, для того чтобы не было несанкционированного отбора», – заявил Вайль.

По его словам, ведомство постоянно отлавливает нарушителей, в чем его сотрудникам помогают, как и правоохранительные органы, так и районные администрации.

Говоря о Северо-Крымском канале, Игорь Вайль также заявил, что сооружение нуждается в капитальном ремонте, так как сооружение существенно износилось. Но, несмотря на то, что вода из Украины по нему не подается, сотрудники отрасли содержат его в рабочем состоянии – на всякий случай.

«На сегодняшний день, даже если нам через полчаса скажут, что вода пойдет, вся система будет находится в рабочем состоянии», – подчеркнул Вайль.

Напомним, сооружение, построенное в 1961-1971 годы, пропускало 1,2 млрд кубов днепровской воды в год. После возвращения Крыма в состав России, украинские власти решили «наказать» крымчан, лишив их стабильного водообеспечения, перекрыв поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Основной удар «водной блокады» пришелся по сельскому хозяйству.

Что же касается водных запасов в Крыму вообще, то на сегодняшний в водохранилищах Крыма содержится 134 миллионов кубометров воды. В Госкомводхозе прогнозируют, что этого количества воды, с учетом запланированного пополнения водоемов в период снеготаяния, большинству территорий республики хватит на весь год. Что же касается восточной части полуострова, то запасов хватит до конца зимы, а дальше чиновники пока не загадывают.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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