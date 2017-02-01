Еще две недели, а потом накажут: в Крыму третий год не могут освоить электронный документооборот

Публикации за 01.02.17

После двух лет попыток внедрить в Крыму электронный документооборот, чиновники продолжают объяснять, почему это сделать невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сроки исполнения поручения по внедрению программы неоднократно переносились: с 01.01.2015 на 26.02.2016, потом на 13.08.2016 и так далее.

Со стороны правительства программой руководит ГУП РК «Крымтехнологии», но с ним до сих пор не заключила договор администрация Евпатории, не очень заинтересованы в переводе документов в электронный вид администрации нескольких районов.

В Судаке и Черноморском районе ссылаются на устаревшую компьютерную технику, Госкомитет по охране культурного наследия тоже недавно выяснил, что его компьютеры не могут работать в системе «диалог».

О переносе сроков исполнения просит и Минобразования – за 2,5 года современной техникой обеспечили только половина учебных заведения Крыма.

«Что, нельзя было в каждую школу поставить по одному компьютеру, на котором будет выполняться электронный документооборот? – удивился глава Крыма Аксёнов. – Ведь мы облегчаем людям работу, уходим от бумажных носителей, здесь ничего военного нет! И не стесняются такой бред писать в ответах!»

Вице-премьер Дмитрий Полонский согласился: «С ноября 2014 года вполне можно было в каждом ведомстве решить эту задачу!»

В результате чиновникам дали еще две недели времени, после этого, пообещал Аксёнов, будут приостанавливать финансирование из республиканского бюджета: «Будет справедливо, чтобы нас два года не водили за нос».

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 01.02.17

Крымчане воруют воду из Северо-Крымского канала. / В Крыму введут режим принуждения к энергосбережению. / Госкомводхоз Крыма: Проект по переброске Коккозки обречен на провал. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»