Керчане подкрасили мороз (ФОТО)

Публикации за 01.02.17

В Керчи прошла необычная акция, посвящённая самым холодным и снежным дням этой зимы.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый день», горожанам предложили отметить это событие, собственноручно создав яркую льдинку.

Для этого всего лишь нужно было подкрасить воду обычной гуашью или любой другой краской, заморозить её в формочках и принести творение к памятнику в сумке-холодильнике или просто в пакете со снегом.

В течение всего дня дерево украшали льдинками всевозможных форм и расцветок.

Не только дети, но и взрослые люди приняли в акции самое деятельное участие. За украшением дерева был замечен даже начальник Керченского РЭС Александр Забелин.

К сожалению, ледяная красота будет радовать не долго. Уже завтра в Керчи ожидается потепление до нуля градусов.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 01.02.17

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