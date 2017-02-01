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Крым

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Публикации за 01.02.17

Керчане подкрасили мороз (ФОТО)

Керчане подкрасили мороз (ФОТО)

В Керчи прошла необычная акция, посвящённая самым холодным и снежным дням этой зимы.

Новый День: Керчане подкрасили мороз (ФОТО)

Как передаёт корреспондент агентства «Новый день», горожанам предложили отметить это событие, собственноручно создав яркую льдинку.

Новый День: Керчане подкрасили мороз (ФОТО)

Для этого всего лишь нужно было подкрасить воду обычной гуашью или любой другой краской, заморозить её в формочках и принести творение к памятнику в сумке-холодильнике или просто в пакете со снегом.

Новый День: Керчане подкрасили мороз (ФОТО)
Новый День: Керчане подкрасили мороз (ФОТО)

В течение всего дня дерево украшали льдинками всевозможных форм и расцветок.

Новый День: Керчане подкрасили мороз (ФОТО)

Не только дети, но и взрослые люди приняли в акции самое деятельное участие. За украшением дерева был замечен даже начальник Керченского РЭС Александр Забелин.

Новый День: Керчане подкрасили мороз (ФОТО)

К сожалению, ледяная красота будет радовать не долго. Уже завтра в Керчи ожидается потепление до нуля градусов.

Новый День: Керчане подкрасили мороз (ФОТО)

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 01.02.17

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