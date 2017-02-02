В Крыму юристов муниципалитетов обвинили в саботаже и диверсии

Публикации за 02.02.17

В Совмине Крыма создадут юридическую службу, призванную следить за правильным оформлением судебных исков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов обвинил юристов, представляющих в судах интересы муниципалитетов, в сговор с недобросовестными застройщиками. На эту мысль наталкивают очень специфические исковые заявления, лишающие администрацию всяких шансов на выигрыш.

Аксёнов привел в пример реальные дела, с которыми он накануне ознакомился.

Например, в одном, аргументируя необходимость сноса строения, ссылаются на то, что в 2004 году на территории Крыма не действовал такой-то закон Российской Федерации. Все, включая судей, смеются, иск администрация проигрывает, самострой остается на месте.

«Некоторые пишут, что поскольку согласования по каким-то приморским зонам были в Киеве, то Кабинет министров Украины надо рассматривать как потерпевшее лицо», – цитирует документы Аксёнов.

Это не случайные ошибки юристов, убеждены в Сомине: в городах существует такая практика. Чтобы исправить ситуацию, премьер и спикер парламента договорились, что будут сами изучать подобные судебные дела: «Будем брать сопровождение, в Совете министров создаем юридическую службу, которая будет все это контролировать, потому что ущерб от деятельности таких бездарных, а зачастую коррумпированных юристов еще больше! Там, где им нужно, они ходят на каждое заседание, можно увидеть их прямую заинтересованность ».

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 02.02.17

02 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Бородулина: Крыму до конца зимы не хватит газа. / В Симферополе жильцы разрушившегося дома остались в мороз без крыши. Администрация тоже «морозится». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»