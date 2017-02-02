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Крым

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Публикации за 02.02.17

В Крыму юристов муниципалитетов обвинили в саботаже и диверсии

В Крыму юристов муниципалитетов обвинили в саботаже и диверсии

В Совмине Крыма создадут юридическую службу, призванную следить за правильным оформлением судебных исков.

Как передает корреспондент РИА , глава РК Сергей Аксенов обвинил юристов, представляющих в судах интересы муниципалитетов, в сговор с недобросовестными застройщиками. На эту мысль наталкивают очень специфические исковые заявления, лишающие администрацию всяких шансов на выигрыш.

Аксёнов привел в пример реальные дела, с которыми он накануне ознакомился.

Например, в одном, аргументируя необходимость сноса строения, ссылаются на то, что в 2004 году на территории Крыма не действовал такой-то закон Российской Федерации. Все, включая судей, смеются, иск администрация проигрывает, самострой остается на месте.

«Некоторые пишут, что поскольку согласования по каким-то приморским зонам были в Киеве, то Кабинет министров Украины надо рассматривать как потерпевшее лицо», – цитирует документы Аксёнов.

Это не случайные ошибки юристов, убеждены в Сомине: в городах существует такая практика. Чтобы исправить ситуацию, премьер и спикер парламента договорились, что будут сами изучать подобные судебные дела: «Будем брать сопровождение, в Совете министров создаем юридическую службу, которая будет все это контролировать, потому что ущерб от деятельности таких бездарных, а зачастую коррумпированных юристов еще больше! Там, где им нужно, они ходят на каждое заседание, можно увидеть их прямую заинтересованность ».

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 02.02.17

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