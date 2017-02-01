В Симферополе жильцы разрушившегося дома остались в мороз без крыши / Администрация тоже «морозится»

Публикации за 01.02.17

В Симферополе жильцы аварийного дома остались в мороз без крыши из-за медлительности городских властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обрушение одной из стен и части крыши двухэтажного дома в центре Симферополя произошло в начале января. После чего здание покосилось и пришло, по сути, в негодное для проживания состояние. Представителям администрации города было рекомендовано до 27 января принять меры по предупреждению последующих обрушений, в том числе временно расселить жителей дома. Между тем, намеченные сроки были сорваны, а людей никто не расселял. Теперь чиновники обещают управиться до 15 февраля, а сейчас ведут подбор компаний для дальнейшего выполнения ремонтных работ.

«Как люди сейчас живут с обрушенной крышей? Всех членов межведомственной комиссии переселить в этот дом, тогда они завершат работу к сегодняшнему вечеру. Никто сегодня с симферопольского горсовета не уходит, все сидят до упора. Пока Геннадий Сергеевич не доложит мне, что все меры приняты, с жильцами подписаны все регламенты. Чтобы люди сейчас на морозе не жили и соответственно, если есть угроза дальнейшего обрушения, людей необходимо срочно расселить. До решения вопроса домой сегодня никто не отправится», – заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Тем временем, пока столичная администрация медлит, жильцы утверждают, что с каждым днём на стенах появляются новые огромные трещины и в любой момент может произойти новое обрушение.

Напомним, 31 января в Крыму зафиксированы самые низкие температуры за текущую зиму.

Симферополь, Анастасия Зук

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