Власти в муниципалитетах Крыма равнодушны к проблеме некачественной питьевой воды

Публикации за 02.02.17

В ряде администраций Крыма довольны тем, что в их регионах жители пользуются питьевой водой, качество которой далеко от всех государственных стандартов. Такое мнение озвучил глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль.

«Крым нуждается в доведении воды до ГОСТа. Потому что у нас очень много населенных пунктов, которые питаются нестандартной водой. В связи с этим, мы отработали этот вопрос со всеми райгосадминистрациями, поселковыми советами и попросили их представить предложения. Вы знаете, я хочу сказать, что у администраций предложений нет – в большинстве своем они довольны существующим положением», – заявил Вайль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассматривается вопрос возможного опреснения морской воды в Крыму, специалисты ведомства разрабатывают соответствующую концепцию для обеспечения маловодных регионов республики. В качестве одной из главных проблем при реализации проекта рассматривают дефицит электроэнергии, предполагая, что комплексы для опреснения воды будут достаточно энергоемкими.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.02.17

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