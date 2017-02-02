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Крым

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Публикации за 02.02.17

Постпред Украины при ООН: в Вашингтоне пообещали не признавать Крым

Постпред Украины при ООН: в Вашингтоне пообещали не признавать Крым

В постпредстве США при ООН успокоили украинского коллегу обещанием вести диалог с Россией «не в Ущерб Украине» и уважать её территориальную целостность.

Как передает корреспондент РИА , американские заверения озвучил постоянный представитель при ООН от Украины Владимир Ельченко, сославшись на слова своей коллеги Никки Хейли.

«Хейли подтвердила самые базовые вещи, касающиеся политики США в отношении Украины, то, что они полностью поддерживают нашу территориальную целостность», – цитируют СМИ слова Ельченко.

По словам украинского дипломата, он обсуждал с Хейли в том числе двусторонние отношения между США и Россией, которые, пообещала американский дипломат, «не будут вестись в ущерб Украине».

Ельченко также напоминает, что, несмотря на смену администраций США, позиция Вашингтона по отношению к независимой Украине всегда оставалась неизменной, и надеется, что новый президент не нарушит эту традицию.

Напомним, во время президентской гонки в США, Дональд Трамп обещал рассмотреть вопрос признания Крыма частью России в случае своего избрания.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.02.17

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