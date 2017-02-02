Постпред Украины при ООН: в Вашингтоне пообещали не признавать Крым

Публикации за 02.02.17

В постпредстве США при ООН успокоили украинского коллегу обещанием вести диалог с Россией «не в Ущерб Украине» и уважать её территориальную целостность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американские заверения озвучил постоянный представитель при ООН от Украины Владимир Ельченко, сославшись на слова своей коллеги Никки Хейли.

«Хейли подтвердила самые базовые вещи, касающиеся политики США в отношении Украины, то, что они полностью поддерживают нашу территориальную целостность», – цитируют СМИ слова Ельченко.

По словам украинского дипломата, он обсуждал с Хейли в том числе двусторонние отношения между США и Россией, которые, пообещала американский дипломат, «не будут вестись в ущерб Украине».

Ельченко также напоминает, что, несмотря на смену администраций США, позиция Вашингтона по отношению к независимой Украине всегда оставалась неизменной, и надеется, что новый президент не нарушит эту традицию.

Напомним, во время президентской гонки в США, Дональд Трамп обещал рассмотреть вопрос признания Крыма частью России в случае своего избрания.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.02.17

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