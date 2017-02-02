Критическая ситуация: в Севастополе после ремонта в детсаду мерзнут малыши

Публикации за 02.02.17

В детском саду №89 Севастополя мерзнут малыши: на втором этаже здания температура колеблется от 15 до 17 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обратили внимание чиновников на проблему родители: «Детки болеют: циститы, всевозможные гаймориты. Обещают решение не раньше, чем к следующему отопительному сезону».

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, посетивший учреждение с проверкой, предположил, что «вопрос в качестве ремонта, который сделал подрядчик».

«По словам заведующей детсада, подрядчик выполнил все работы 25 декабря 2016 года, ему подписали акты выполненных работ. Но дети продолжают мерзнуть. Прошу руководство департамента образования в лице Михаила Родикова обратить внимание на критическую ситуацию в детсаде №89 и принять кардинальные меры для ее разрешения», – написал у себя в Facebook депутат, уточнив, что проблемные группы руководству учреждения пришлось закрыть, и дети сейчас занимаются в других помещениях.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 02.02.17

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